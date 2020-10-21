Зонд OSIRIS-REx начал сближение с астероидом Бенну для забора грунта

Космический зонд OSIRIS-REx начал маневр сближения с астероидом Бенну для забора образца грунта. Как сообщило во вторник в Twitter Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), "на борту зонда включены маневровые двигатели, он сошел с орбиты вокруг астероида".

Попытка забора грунта в кратере диаметром около 20 метров в северной части астероида будет осуществлена в 18:12 (02:12 GMT+4 21 октября). Штанга с со специальным устройством для забора образца коснется поверхности астероида всего на 16 секунд. В этот момент произойдет выброс из одной из трех находящихся на штанге капсул с азотом, под воздействием этого газа частицы грунта диаметром около 2 см оторвутся от поверхности и будут втянуты устройство для забора пробы.

Эксперты рассчитывают, что удастся собрать по крайней мере 60 грамм грунта.

В случае, если первая попытка забора грунта будет неудачной, позднее будет предпринята вторая. Капсулу с собранным грунтом планируется доставить на Землю в 2023 году.

Станция OSIRIS-REx была запущена в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению с астероидом Бенну (1999 RQ36) и сбору образцов с его поверхности. Она достигла небесного тела в начале декабря 2018 года и осуществила съемку всей поверхности астероида. Как отмечается на сайте NASA, астероид Бенну относится к категории потенциально опасных: шансы на то, что он в следующем веке может упасть на Землю, оцениваются как 1 к 2700.