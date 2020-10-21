Boeing примет участие в разработке двигателя для управляемого оружия истребителей ВМС США

Американская корпорация Boeing намерена принять участие в разработке новых двигателей для управляемого оружия истребителей ВМС США F/A-18 Super Hornet и других палубных самолетов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении компании.

Как следует из документа, Boeing заключила соответствующий контракт на $30 млн с военным ведомством США. Она планирует создать "летный демонстратор усовершенствованного сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя" в сотрудничестве со специалистами ВМС США. Летные испытания должны провести в конце 2022 года.

Как отметил руководитель данного проекта в Boeing Стив Мерсер, применение нового двигателя для управляемого оружия позволит повысить эффективность F/A-18 Super Hornet и других палубных самолетов. Boeing ранее неоднократно участвовала в разработке двигателей для нужд американских военных.