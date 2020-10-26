Более 360 тыс. жителей Калифорнии останутся без электричества из-за сильных ветров

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) сообщила о массовых отключениях электричества в штате Калифорния в связи с надвигающимися сильными ветрами, которые могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с сильными ветрами и засушливой погодой в это время года PG&E из соображений безопасности отключит подачу электроэнергии примерно 361 тыс. потребителей", - указывается в заявлении. Как уточнили в компании, отключения электричества начались в воскресенье утром и затронут в общей сложности 36 округов Калифорнии.

По словам представителей PG&E, сильные ветры в совокупности с засухой "создают опасность катастрофических по масштабам природных пожаров".

Всего на территории Калифорнии полыхают на данный момент 20 лесных пожаров. С начала года их жертвами в штате стал 31 человек.