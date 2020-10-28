Байден на заключительном митинге подверг критике действия Трампа при борьбе с пандемией

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден на заключительном предвыборном митинге обратил внимание на ошибки, допущенные администрацией действующего американского лидера Дональда Трампа при борьбе с пандемией. Демократ выступал во вторник в Уорм-Спрингс (штат Джорджия), трансляцию вели американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В первый же день моего президентского срока мы сделаем все возможное, чтобы взять пандемию COVID-19 под контроль", - утверждал Байден. Он отметил, что его администрация реализует план восстановления экономики, который позволит обеспечить рабочие места в условиях кризиса, а также обещал улучшить обстановку в сфере здравоохранения.

Байден напомнил об интервью руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза телекомпании CNN, в котором тот заявил, что действующая администрация "не сможет взять пандемию под контроль". "Это капитуляция, они вывесили белый флаг, - отметил Байден. - Но я знаю, что мы можем взять вирус под контроль, и мы обязательно сделаем это".

"Мы столкнулись с кризисом исторических масштабов в области здравоохранения. А президент продолжает твердить нам, чтобы мы не беспокоились", - добавил Байден. "По словам президента, вирус не представляет опасности практически ни для кого, кроме пожилых людей с хроническими сердечными заболеваниями. Будто их жизни не важны", - продолжал он.

"За последние несколько месяцев мы испытывали слишком много боли, страданий и потерь, - подчеркнул кандидат от демократов. - Я участвую в выборах, чтобы объединить и излечить наш народ". "Берегите себя и носите маски", - такими словами Байден завершил свое выступление.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, всего в США зафиксировано более 8,74 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 226,2 тыс. человек, в том числе 33,4 тыс. - в штате Нью-Йорк, 17,9 тыс. - в штате Техас, 17,4 тыс. - в штате Калифорния, 16,5 тыс. - в штате Флорида.