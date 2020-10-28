Eli Lilly заключила соглашение с властями США о поставках препарата от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о достижении первоначального соглашения с властями США о поставках 300 тыс. флаконов экспериментального средства от нового коронавируса бамланивимаба, разработанного на основе антител. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, американские власти получат препарат в случае если Eli Lilly будет выдано экстренное разрешение на его применение Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Общая сумма сделки составляет $375 млн. Соглашение, как указывается в пресс-релизе, рассчитано на поставку бамланивимаба в течение двух месяцев после вступления в силу. Кроме того, оно дает возможность властям США закупить дополнительно 650 тыс. флаконов до 30 июня 2021 года на тех же условиях, что и базовое соглашение, с учетом получения согласия Eli Lilly, доступности продукта и потребности в медикаментах в США.

"В США наблюдается всплеск случаев инфицирования COVID-19 и связанных с ними госпитализаций. Мы считаем, что бамланивимаб может стать важным терапевтическим средством, которое способно принести пользу всей системе здравоохранения, поскольку оно показало потенциальную пользу в клинических испытаниях, снижая вирусную нагрузку, частоту проявления симптомов и госпитализаций", - отметил глава компании Eli Lilly Дэвид А. Рикс.

Eli Lilly, как подчеркивается в пресс-релизе, намерена изготовить до 1 млн доз бамланивимаба к концу 2020 года. Причем 100 тыс. доз, как ожидается, будут готовы к отправке в течение нескольких дней после получения соответствующего разрешения.

В понедельник Eli Lilly прекратила давать бамланивимаб госпитализированным пациентам с тяжелой формой вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. В компании уточнили, что речь идет об одной из составных частей третьей фазы клинических испытаний, проводимых Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США. Подобная рекомендация основана на сведениях о том, что бамланивимаб вряд ли поможет госпитализированным пациентам преодолеть продвинутую стадию COVID-19. При этом клинические испытания данного препарата с участием тех, у кого коронавирусная инфекция протекает относительно легко и умеренно, продолжаются.