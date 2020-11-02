Белый дом обнесут дополнительной оградой на случай возможных беспорядков

Федеральные власти США, как ожидается, установят в понедельник дополнительную ограду по всему периметру Белого года на случай возникновения возможных беспорядков, связанных с проведением в стране 3 ноября всеобщих выборов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в понедельник телекомпания СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это заграждение, по данным телекомпании, будет схоже с тем, что возводилось вокруг резиденции главы американской администрации во время проведения в столице массовых акций протеста минувшим летом.

В Секретной службе, обеспечивающей в том числе и безопасность Белого дома, пока никак не прокомментировали это сообщение.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.