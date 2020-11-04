Байден пока впереди по числу выборщиков, но Трамп лидирует в ключевых штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пока лидирует по числу голосов выборщиков, согласно прогнозам ведущих американских СМИ. Однако его соперник на президентских выборах - республиканец Дональд Трамп укрепляет свои позиции в ключевых колеблющихся штатах, от которых во многом будет зависеть исход схватки за Белый дом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден, как считают СМИ, победит в штатах Вермонт (3 выборщика, CNN), Вирджиния (13 выборщиков, Fox News), Делавэр (3 выборщика, The Washington Post), Иллинойс (20 выборщиков, агентство AP), Колорадо (9 выборщиков, Fox News), Коннектикут (7 выборщиков, Fox News), Массачусетс (11 выборщиков, The Washington Post), Мэриленд (10 выборщиков, CNN), Нью-Гэмпшир (4 выборщика, NBC), Нью-Джерси (14 выборщиков, агентство AP), Нью-Йорк (29 выборщиков, CNN), Нью-Мексико (5 выборщиков, агентство AP), в округе Колумбия (3 выборщика, NBC), Род-Айленде (4 выборщика, Fox News).

В свою очередь Трамп, судя по прогнозам СМИ, победит в штатах Алабама (9 выборщиков, Fox News), Арканзас (6 выборщиков, Fox News), Вайоминг (3 выборщика, Fox News), Западная Вирджиния (5 выборщиков, Fox News), Индиана (11 выборщиков, CNN), Канзас (6 выборщиков, агентство AP), Кентукки (8 выборщиков, Fox News), Луизиана (8 выборщиков, Fox News), Миссисипи (6 выборщиков, агентство AP), Миссури (10 выборщиков, Fox News), Оклахома (7 выборщиков, Fox News), Северная Дакота (3 выборщика, Fox News), Теннеси (11 выборщиков, CNN), Южная Дакота (3 выборщика, Fox News), Южная Каролина (9 выборщиков, агентство AP) и Юта (6 выборщиков, NBC).

Таким образом, Байден пока набирает более 130 голосов выборщиков, опережая Трампа почти на 20 голосов. Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Вместе с тем по состоянию на 07:45 Трамп укрепил свои позиции в ряде ключевых колеблющихся штатов. Так, он лидирует в Висконсине (10 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (16 выборщиков), Огайо (20 выборщиков), Пенсильвании (20 выборщиков), Флориде (29 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков). Байден пока удерживает лидерство в Аризоне (11 выборщиков) и Миннесоте (10 выборщиков).

Несколько раз менялся лидер в традиционно "республиканском" Техасе (38 выборщиков), однако сейчас Трамп нарастил там свое преимущество.