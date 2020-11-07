Демократ Джозеф Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США и призвал американцев к единству. Соответствующее заявление опубликовано в субботу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Америка, для меня честь, что меня избрали руководить этой великой страной. Впереди тяжелая работа, но я обещаю, что стану президентом для всех американцев, голосовали вы за меня или нет", - отметил демократ. "Гонка завершилась, пришло время забыть о гневе и жестких заявлениях и выступить как единая страна. Для Америки пришло время объединиться и исцелиться", - подчеркнул он.

Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и агентства Associated Press (AP), Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.