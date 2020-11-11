Помпео отправляется в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Майкл Помпео отправляется в пятницу с визитами в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я вновь отправляюсь в поездку в пятницу на этой неделе. В этот раз во Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, - сказал он во вторник на брифинге. - Темы для обсуждений в каждой стране, конечно же, будут разными, есть много вопросов для обсуждения, но я уверен, что многие из этих бесед будут сосредоточены на исторических усилиях этой администрации, направленных на укрепление мира и сотрудничества на Ближнем Востоке".
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