Помпео отправляется в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майкл Помпео отправляется в пятницу с визитами в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я вновь отправляюсь в поездку в пятницу на этой неделе. В этот раз во Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, - сказал он во вторник на брифинге. - Темы для обсуждений в каждой стране, конечно же, будут разными, есть много вопросов для обсуждения, но я уверен, что многие из этих бесед будут сосредоточены на исторических усилиях этой администрации, направленных на укрепление мира и сотрудничества на Ближнем Востоке".