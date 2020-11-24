Фьючерсы на фондовые индексы США сильно растут

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут во вторник на внутриполитических новостях. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1%, до 29851 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 11939 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3603,12 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли политические новости. В частности, в ночь на вторник управление общих служб в федеральном правительстве страны де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп между тем вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.

"Это очень позитивно: это означает, что мы в конце концов можем увидеть плавный процесс передачи власти. Это частично помогает ослабить неопределенность, которая давила на рынок в течение последних двух-трех недель", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip).

Определенное влияние на настроения трейдеров также оказывают корпоративные новости, и отдельные истории дополнительно подталкивают индексы вверх. Так, акции компании Tesla дорожают на предварительных торгах более чем на 3,5%, что указывает на возможное продолжение сильного роста понедельника. Тогда ценные бумаги Tesla в какой-то момент дорожали на 7,1%, достигая рекордно высокой отметки в 524,52 доллара. По итогам же торгов рост составил 6,58%, до 521,85 доллара за одну акцию.

Активная положительная динамика стоимости акций Tesla отмечалась после того, как аналитик компании Wedbush повысил целевую цену по ним до 1 тысячи долларов.