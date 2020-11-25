Илон Маск пообещал европейцам создать дешевый электромобиль
Глава американской компании Tesla пообещал в скором времени выпустить компактный электромобиль, который идеально подойдет для жителей стран Европы.
Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, новый электрокар будет создан специально под европейский рынок.
По словам Маска, европейским автомобилистам из-за плотной городской застройки могут быть излишне велики модели Model S и Model X, которые сейчас выпускаются компанией.
Разработчики бренда задумались над созданием и выпуском компактного электромобиля в кузове хетчбэк.
Цена такого электромобиля может составить около $25 тысяч.
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