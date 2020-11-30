Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки
Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации. Об этом сообщили в воскресенье журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул демократа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Псаки ранее была главой пресс-службы Госдепартамента, а сейчас является советником переходной команды Байдена. Директором по коммуникациям Белого дома Байден намерен назначить Кейт Бедингфилд. Как отмечается, в группу ключевых сотрудников администрации США, отвечающих за взаимодействие с журналистами, войдут только женщины.
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