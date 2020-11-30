Врачи обнаружили у Байдена трещины в двух костях в стопе
Специалисты выявили у 78-летнего избранного президента США Джозефа Байдена трещины в двух костях в стопе после вывиха правой лодыжки. Об этом сообщили в воскресенье журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Они привели заявление Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был лечащим врачом демократа. По словам медика, на рентгеновских снимках видны трещины "в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы". "Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель", - добавил специалист.
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