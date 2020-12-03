Трамп заявил о невиданном мошенничестве на выборах в США

Президент США Дональд Трамп в среду опубликовал на своей странице в Facebook 46-минутное видеообращение, в котором вновь заявил о многочисленных случаях мошенничества и нарушений во время голосования на всеобщих выборах в стране. Кроме того, глава Белого дома пообещал продолжить борьбу за "честность голосования" и подсчет только "законных голосов", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо позволить конституционному процессу продолжаться. Мы собираемся защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный голос был учтен, а незаконные голоса - не были", - сказал республиканец.

По утверждению Трампа, голосование по почте, на котором настаивали демократы, привело к невиданному по своим масштабам мошенничеству на выборах. Он также заявил, что если утверждения о случаях мошенничества верны, то демократ Джозеф Байден не может быть следующим президентом страны.