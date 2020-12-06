В Пентагоне заявили, что в полной мере сотрудничают с Байденом по передаче полномочий

Пентагон в полной мере сотрудничает с переходной командой демократа Джозефа Байдена по вопросу передачи полномочий новой администрации. Это следует из поступившего в ТАСС в субботу заявления и.о. министра обороны США Кристофера Миллера, передает Trend.

"Пентагон и [представители] его руководства, [отвечающие за] передачу полномочий, в полной мере сотрудничают с переходной командой Байдена, ставя национальную безопасность и защиту американского народа во главу угла всех обсуждений", - заявил Миллер.

В пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что действующая администрация США отказалась одобрить встречу переходной команды Байдена с чиновниками из подконтрольных Пентагону разведывательных ведомств, таких как Разведывательное управление Министерства обороны США и Агентство национальной безопасности. В свою очередь в Пентагоне изданию заявили, что оборонное ведомство страны предпринимает все необходимые шаги для предоставления команде Байдена необходимой информации.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.