Байден заявил, что новый глава Пентагона займется укреплением отношений с союзниками США

Выдвинутый на пост министра обороны в следующей вашингтонской администрации Ллойд Остин займется в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США прежде всего укреплением американских военных союзов. С таким обещанием выступил демократ Джозеф Байден, выдвинувший кандидатуру Остина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он (Остин - прим. ТАСС) разделяет мое глубокое убеждение в ценности альянсов Америки. И он привержен в такой же степени, как и я, восстановлению и модернизации этих альянсов [на пространстве] от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы и во всем мире [в целом]", - заявил Байден, которого ведущие американские СМИ называют избранным президентом США.

"Нам необходим его опыт, чтобы развивать <...> отношения [с другими странами], заниматься дипломатией с партнерами, способствовать восстановлению альянсов Америки и укреплению общей безопасности. И нам нужны его личные знания неизмеримой цены войны, бремени, которое та возлагает на наших военнослужащих и их семьи, чтобы содействовать завершению бесконечных войн, гарантировать то, что применение силы является крайней мерой в нашем арсенале", - убежден Байден.