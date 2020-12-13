В американской Олимпии произошла перестрелка между участниками митинга

Перестрелка произошла в субботу в американском городе Олимпии (штат Вашингтон) на митинге между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа. Один человек предположительно ранен, сообщила газета The Seattle Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, в связи с инцидентом задержаны два человека. "Нет информации о пострадавшем и [его] состоянии", - отметили в правоохранительных органах.