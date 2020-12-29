Байден заявил, что США придется вновь завоевывать доверие мирового сообщества

Соединенным Штатам придется из-за внешней политики, проводившейся нынешним главой американской администрации Дональдом Трампом, вновь завоевывать доверие остальной части международного сообщества. Такое мнение выразил в понедельник избранный президент США Джозеф Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы (США - прим. ТАСС) сильнее и намного эффективнее, когда стоим вместе с нациями, разделяющими наше видение будущего нашего мира. Вот как мы умножаем отдачу от своих усилий, делаем их более устойчивыми. Вот сила умного и эффективного американского лидерства", - заявил Байден, выступая перед журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Однако сейчас возник огромный вакуум, - убежден новый американский лидер. - Нам придется вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход нас или без нас".

В связи с этим Байден упомянул конкретно Китай, подчеркнув, что собирается привлекать для противодействия Пекину зарубежных партнеров и союзников Вашингтона. "Мы конкурируем с Китаем, добиваемся того, чтобы привлечь правительство Китая к ответственности за его нарушения в сферах торговли, технологий, прав человека и других. Наша позиция была бы намного сильнее, если бы мы формировали коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых с нами общее дело, общие интересы и общие ценности", - сказал будущий глава Белого дома.

"Мы (США - прим. ТАСС) представляем порядка 25% мировой экономики. Однако вместе с демократическими партнерами мы более чем вдвое увеличиваем свой экономический рычаг воздействия по любому вопросу, имеющему значение для американо-китайских отношений - от политики в отношении среднего класса, <...> защищающей работников в США, наше интеллектуальное процветание, окружающую среду, до обеспечения безопасности <...> в регионах Индийского и Тихого океанов, отстаивания прав человека", - полагает Байден.

Торжественная церемония его инаугурации пройдет 20 января.