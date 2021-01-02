Трамп объявил о митинге своих сторонников

Митинг сторонников президента США Дональда Трампа, отказавшегося признавать свое поражение на выборах главы государства, пройдет в Вашингтоне 6 января, когда обе палаты Конгресса официально утвердят итоги голосования. Об этом сообщил в пятницу американский лидер в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 6 января", - написал глава государства, добавив, что позднее появится информация о месте, где состоится мероприятие. Он добавил, что "шестого [января] будет представлено огромное количество доказательств" того, что результаты прошедших президентских выборов якобы были сфабрикованы.

Сторонники Трампа в ноябре и декабре уже проводили крупные митинги в поддержку главы государства в центре Вашингтона. Они заканчивались столкновениями с противниками действующего президента. В результате беспорядков были арестованы десятки человек, пострадали полицейские.