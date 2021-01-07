Власти Вашингтона ввели комендантский час

Власти Вашингтона в среду ввели комендантский час в свете протестов и беспорядков в центре города.

Об этом заявила столичный мэр Мюриэл Боузер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как она уточнила, "комендантский час вводится в округе Колумбия с 18:00 среды (02:00 четверга мск), 6 января, до 6:00 четверга, 7 января". Боузер уточнила, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.