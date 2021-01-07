Один человек пострадал в результате стрельбы в Конгрессе США

США 7 января 2021 00:49 (UTC+04:00)
Один человек пострадал в результате стрельбы в Конгрессе США

Женщина пострадала и находится в критическом состоянии в результате стрельбы в Конгрессе США, куда ворвались десятки протестующих в среду. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он не приводит подробностей. Ранее Национальное общественное радио США сообщило, что полиция Капитолия с оружием в руках приказывает митингующим покинуть здание Конгресса.

В законодательном органе проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны быть утверждены итоги президентских выборов. Оно было приостановлено в связи с подачей рядом республиканцев возражений. Митингующие ворвались в здание Конгресса через несколько минут после того, как обе палаты начали обсуждать поступившие возражения.

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