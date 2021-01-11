Статьи импичмента Трампа поддерживает достаточное для их утверждения число конгрессменов

По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа.Об этом сообщила в понедельник газета Politico, отмечая, что этого числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в Палате представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициатива была внесена в нижнюю палату американского законодательного органа ранее в понедельник. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Авторы документа убеждены, что Трамп своим поведением в день беспорядков у Конгресса США "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Как отмечает Politico, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) дала понять, что вынесет документ на голосование, если Трамп сам не подаст в отставку или не будет отстранен от полномочий посредством применения 25-й поправки к Конституции США. Газета The Washington Post ранее сообщала, что голосование по резолюции об импичменте может состояться в Палате представителей уже в среду.

В случае утверждения документа в нижней палате вопросом о вынесении импичмента должен будет заняться Сенат. Однако, согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может перейти к рассмотрению дела об импичменте уже после окончания президентского срока нынешнего главы Белого дома.