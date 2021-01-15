В Вашингтон направят 200 полицейских из Нью-Йорка на инаугурацию Байдена

Полицейское управление Нью-Йорка намерено направить в Вашингтон 200 сотрудников для оказания содействия в обеспечении безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель руководителя полиции Нью-Йорка Джон Миллер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нью-Йорк сделает все возможное, чтобы помочь федеральным властям", - приводит его слова телеканал CNN. Миллер отметил, что опасается возможных вспышек насилия.

Власти штата Арканзас сообщили, что намерены перед инаугурацией Байдена направить в Вашингтон 500 бойцов Национальной гвардии США. Еще одно ее подразделение в составе 700 человек будет переброшено в американскую столицу из штата Огайо. Как уточнили его власти, речь идет о бойцах, которые подготовлены к проведению при необходимости спасательных работ.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.