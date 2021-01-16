Действующий президент США Дональд Трамп объявил ОАЭ и Бахрейн крупнейшими партнерами США в сфере безопасности. Об этом сообщает Белый дом, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что этот статус был придуман специально для этих стран.

«Он отражает наше исключительное партнерство в области безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Таким образом, королевство стало шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивом. Четыре из них — Марокко, ОАЭ, Бахрейн и Судан — сделали это при посредничестве администрации Дональда Трампа. На этот раз президент США для достижения дипломатической победы признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.