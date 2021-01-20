Трамп признал приход новой администрации и заявил, что молится за ее успехи

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", - приводит во вторник выдержки из речи пресс-служба Белого дома.

Трамп также отметил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.

Действующий президент США заявил, что политическому насилию, сравнимому с нападением на Капитолий 6 января, не может быть оправдания.

"Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие - это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться", - приводит пресс-служба Белого дома выдержки из прощальной речи Трампа.