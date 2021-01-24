В Белом доме рассказали о темах разговора Байдена и Джонсона

Президент США Джозеф Байден в субботу в телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудил такие "приоритеты внешней политики" обеих стран, как Россию, Иран и Китай. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении по итогам беседы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во время разговора американский лидер "отметил важность сотрудничества, в том числе через многосторонние организации, по таким общим вызовам, как борьба с изменением климата и сдерживание [распространения] COVID-19, обеспечение глобальной безопасности в сфере здравоохранения". "Он отметил свою готовность работать в тесном сотрудничестве с премьер-министром Джонсоном, поскольку в этом году Соединенное Королевство принимает у себя саммит Группы семи и Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Лидеры также обсудили необходимость координации общих приоритетов внешней политики, включая Китай, Иран и Россию", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден также указал на необходимость "возрождать трансатлантические связи, подчеркнув важнейшую роль НАТО в коллективной обороне и общих ценностях".

Как отмечается в заявлении, распространенном канцелярией Джонсона, в ходе разговора лидеры заявили о приверженности "защите прав человека и демократии", а также продолжению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе по линии НАТО. Британский премьер приветствовал решения Байдена о возвращении США в число государств - участников Парижского соглашения по климату и об отказе от выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они также заявили о намерении провести личную встречу, "как только это будет позволять ситуация". Ранее британские СМИ сообщали, что Байден может посетить Великобританию в июне, когда в королевстве состоится саммит G7.