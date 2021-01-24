В США начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от COVID-19

Сотрудники правоохранительных органов в округе Плэсер (штат Калифорния) проводят расследование в связи с тем, что носитель коронавируса умер вскоре после вакцинации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу в Facebook на странице местного управления окружного шерифа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, человек, о котором идет речь, в конце декабря 2020 года сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. 21 января инфицированный умер. За несколько часов до этого ему сделали прививку от коронавируса.

В заявлении констатируется, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. Кто именно, не уточняется. В расследовании участвуют федеральные службы.