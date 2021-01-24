В США заявили, что при Трампе отсутствовал план распределения вакцин среди населения

США 24 января 2021 22:34 (UTC+04:00)
В США заявили, что при Трампе отсутствовал план распределения вакцин среди населения

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не располагала планом распределения вакцин от нового коронавируса среди населения, считает руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телекомпании NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"План распределения вакцин среди населения, в особенности за пределами домов престарелых и больниц, фактически не существовал как таковой, когда мы пришли в Белый дом", - сказал Клайн, о назначении которого на пост в администрации действующий американский лидер демократ Джо Байден объявил в ноябре после победы на всеобщих выборах. "По всей стране мы наблюдаем ситуацию, в которой из миллионов поставленных доз вакцины применяется лишь примерно половина", - отметил он, подчеркнув, что разработка соответствующего плана является одной из приоритетных задач новой администрации.

Клайн, в частности, коснулся планов Байдена по распределению 100 млн доз вакцины в первые 100 дней президентства. "Распределить 100 млн доз - это смелая, амбициозная задача, но на этом нельзя останавливаться. Это наша первая, но не конечная цель. Это лишь показатель, за достижением которого американцы смогут следить и по которому смогут оценивать нашу деятельность", - заключил Клайн.

В четверг Байден, выступая в Белом доме, назвал распределение вакцин в США при прошлой администрации "удручающе провальным".По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 417,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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