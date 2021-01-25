Сильное землетрясение произошло на Аляске

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Тихого океана в 1024 км к юго-западу от Анкориджа (Аляска, США). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:16 (GMT+4) в понедельник землетрясения имел координаты 54.90 градуса северной широты и -162.01 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 25 км западнее острова Долгой.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду этого землетрясения в 5,1. По ее данным, землетрясение произошло на глубине 35 км.