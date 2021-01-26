В Белом доме не знают, когда Байден и Путин смогут созвониться
В Вашингтоне пока не осведомлены о том, когда может произойти телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Я не могу делать предсказания по каким-либо звонкам. Некоторые звонки запланированы на последующую пару дней, о них сообщат, как только они произойдут", - ответила Псаки на вопрос журналиста о возможности телефонного разговора Байдена и Путина.
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