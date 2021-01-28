Чистая прибыль Tesla в 2020 году составила 721 миллион долларов

Американский производитель электромобилей Tesla за 2020 год получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 721 миллион долларов, тогда как годом ранее был получен убыток в 862 миллиона долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль составила 0,64 доллара на акцию, годом ранее убыток составлял 0,98 доллара. Выручка Tesla выросла в годовом выражении на 28% — до 31,536 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль составила 270 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше уровня четвертого квартала 2019 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,24 доллара против прибыли в 0,11 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла при этом 0,8 доллара, прогноз аналитиков при этом составлял 1,04 доллара. Выручка за квартал подскочила в 1,5 раза, достигнув 10,744 миллиарда долларов, превысив прогноз в 10,47 миллиарда долларов.

Увеличение выручки за квартал компания объяснила ростом поставок. Tesla также ожидает достичь роста поставок автомобилей в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза, а в некоторые годы рост может быть более сильным. Более сильная динамика ожидается компанией и в 2021 году.

До открытия основных торгов и после публикации финотчетности акции компании дешевеют на 5%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.