В Госдепе заявили, что США не пойдут первыми навстречу Ирану в вопросе ядерной сделки

Новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока они первыми не предпримут шаги по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, проводила ли администрация президента США Джо Байдена какие-либо переговоры с иранской стороной. "Что касается нашей стратегии по СВПД и сдерживания ядерной программы Ирана, то в первую очередь мы собираемся вести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами - это то, что мы делаем. Мы также консультируемся с членами Конгресса. Мы не вели никаких консультаций с Ираном. И я не ожидаю, что мы их проведем до того, как будут предприняты эти первоначальные шаги", - отметил дипломат, говоря о соблюдении Тегераном положений СВПД.

"Мы очень четко изложили свою позицию <...>: если Иран вернется к всестороннему соблюдению своих обязательств по СВПД, США сделают то же самое, и тогда мы будем использовать это в качестве платформы для заключения более продолжительного и прочного соглашения, которое также касается других областей, вызывающих обеспокоенность. Конечно, мы еще далеки от этого. Иран дистанцировался от соблюдения требований по ряду направлений", - добавил дипломат. "В этом процессе предстоит сделать много шагов, <...> прежде чем мы дойдем до этапа, когда будем напрямую контактировать с Ираном и будем готовы принять различного рода [его] предложения", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства

"Мы готовы пойти по пути дипломатии, если Иран возобновит всестороннее соблюдение [СВПД]", - уточнил впоследствии Прайс. По его версии, "сейчас Иран находится на пути к созданию ядерного оружия, и это еще один признак того, что это вызов, который не терпит отлагательств".