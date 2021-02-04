Президент США Джо Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

По его словам, Байден в Госдепартаменте во время речи, посвященной основным направлениям внешней политики страны, "объявит о прекращении американской поддержки наступательным операциям в Йемене".