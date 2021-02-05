Белый дом: сроки возвращения США к ядерной сделке с Ираном зависят от Тегерана
Сроки возвращения Соединенных Штатов к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) зависят от того, когда Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это действительно зависит от Ирана. Если Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое и затем используют это в качестве платформы для достижения более долгосрочной и прочной договоренности, которая также будет касаться других сфер, вызывающих обеспокоенность", - сказала Псаки.
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