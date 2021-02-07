В штате Юта при сходе лавины погибли четыре человека
Сход лавины в горах недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) привел к гибели четырех человек, катавшихся на лыжах. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как уточнила представитель полиции управления Мелоди Катлер, четырем лицам удалось спастись. Они получили незначительные травмы.
Местные власти ранее предупреждали, что есть угроза схода лавин в этом районе. В январе при схожих обстоятельствах недалеко от Солт-Лейк-Сити погибли два человека.
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