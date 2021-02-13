Врачи в США обнаружили микротромбы у погибших пациентов с коронавирусом

В США врачи обнаружили микротромбы у пяти пожилых пациентов, погибших от коронавируса. Исследование, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, опубликовал журнал JAMA Neurology.

«Мы обнаружили в их капиллярах следы хронической нехватки кислорода и большое число мегакариоцитов, клеток, отвечающих за выработку стройматериалов для тромбов», — заключили ученые.

Специалисты отметили, что коронавирус поражает не только легкие, но и слизистые носа, пищевода, сосудов, сердца и клетки мозга.

Отмечается, что погибшие пациенты страдали от потери памяти. В сосудах головного мозга у них обнаружилась гипоксия, хроническая нехватка кислорода и скопление клеток, отвечающих за формирование тромбов.