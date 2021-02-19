В Нью-Йорке произошел взрыв газа

Девять человек пострадали в результате взрыва газа в квартире в Нью-Йорке в четверг. Об этом сообщил телеканал Эй-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, взрыв произошел на втором этаже в доме в районе Бронкс. Шестеро из девяти пострадавших - дети, двое из них в тяжелом состоянии.

Взрывом выбило дверь, она отлетела и застряла на дереве.