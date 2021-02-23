NASA продемонстрировало видеозапись посадки марсохода Perseverance (ВИДЕО)

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали видеозапись, сделанную во время посадки марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Видеозапись, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, транслировавшемся на сайте NASA.

На кадрах видеозаписи запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс с момента раскрытия парашюта в атмосфере до отделения посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты. В частности, был заснят момент отделения защитного кожуха, предназначенного для защиты аппарата от воздействия высоких температур, спуск марсохода при помощи тросов, работа тормозных двигателей посадочного модуля и другие элементы операции.