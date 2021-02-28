На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в субботу на Аляске. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 3,6 км от Анкориджа. Очаг залегал на глубине 42,1 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали. Угроза цунами не объявлялась.