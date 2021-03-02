Лидеры США и Мексики договорились развивать сотрудничество в области борьбы с пандемией

Президенты США и Мексики Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор на состоявшихся в понедельник в виртуальном формате переговорах договорились развивать сотрудничество в области борьбы с пандемией. Это следует из совместного заявлении двух стран, распространенного в понедельник Белым домом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они договорились углублять сотрудничество в области реагирования на пандемию, в том числе путем расширения возможностей общественного здравоохранения, обмена информацией и разработки миграционной политики. Осознавая стратегическую важность двусторонних экономических отношений, они подтвердили свою приверженность торговому соглашению Канады, Мексики и США <...>. Оба лидера договорились укреплять устойчивость и безопасность цепей поставок, <...> [они] также согласились возобновить экономический диалог на высоком уровне для достижения этих целей", - говорится в документе.

Кроме того, президенты двух стран также обсудили сотрудничество в сферах безопасности, борьбы с изменением климата, противодействия коррупции, а также в вопросах миграционной политики.