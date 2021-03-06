Планетоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

Американский планетоход Perseverance ("Настойчивость") впервые после посадки проехал по поверхности Марса. Об этом сообщили на брифинге сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера [в четверг] днем мы осуществили нашу первую поездку на Марсе", - отметил заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 м.

Специалисты NASA также провели испытания манипулятора, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта и забора его образцов.