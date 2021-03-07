Ученые в США считают неприемлемой вакцинацию одной дозой препаратов Moderna и Pfizer

Американские ученые, сотрудничающие с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, считают, что вакцинация с помощью одной дозы препаратов, разработанных компанией Moderna, а также германо-американским концерном Pfizer - BioNTech, может не обеспечивать долгосрочную защиту от нового коронавируса. Об этом газете The Wall Street Journal заявил в субботу директор Центра биологических оценок и исследований при управлении Питер Маркс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее американский регулятор одобрил экстренное применение вакцин, разработанных этими компаниями. При этом для обеспечения защиты организма от заражения инфекцией необходимо введение двух доз препарата с разницей в четыре недели в случае с вакциной от Moderna и три недели - при вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech.

"Крайне важно, чтобы эти вакцины применялись тем образом, который был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов с целью предотвращения заражения COVID-19, а также последующей госпитализации и смерти", - заявил Маркс. По его словам, к настоящему моменту специалисты регулятора "не располагают свидетельствами того, что одна доза [указанных вакцин] может обеспечить долгосрочную защиту".

Ранее ряд американских ученых и законодателей высказывались в пользу того, чтобы начать широко применять вакцинацию одной дозой вакцин Moderna и Pfizer - BioNTech людей старшего поколения и тех, кто уже перенес заражение коронавирусом. По их мнению, это позволит обеспечить более широкий доступ к вакцине и тем самым ускорить процесс вакцинации населения.

В конце февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило применение вакцины от компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson. Для появления иммунитета достаточно одной такой прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.