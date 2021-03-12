Псаки: США не запрещают производителям вакцин экспортировать свою продукцию за рубеж

Власти США не запрещают американским производителям вакцин от коронавируса экспортировать свою продукцию в другие страны. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в четверг на регулярном брифинге, комментируя ситуацию с поставками вакцин AstraZeneca в Европу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы передавали в частном порядке то, что мы заявляли публично, а именно, что мы сосредоточены на обеспечении вакцинации американцев. Конечно, любая компания может работать с любой страной по всему миру по вопросу закупки вакцин. Разумеется, это не то, чем правительство США будет напрямую заниматься, но с точки зрения поставок, которые мы закупили, в первую очередь мы уделяем внимание вакцинации американцев. <...> Любая страна может приобретать вакцины напрямую у этих производителей", - заявила Псаки, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет никаких экспортных запретов, все производители вакцин в США свободны экспортировать свою продукцию, выполняя при этом условия своих контрактов с властями США. <...> Есть поставки, которые они производят для США, но они также могут работать с другими странами", - добавила позднее пресс-секретарь Белого дома.

Тогда одна из журналисток попросила ее уточнить, есть ли в каком-либо из упомянутых госконтрактов пункты, предполагающие запрет компаниям экспортировать свою продукцию в другие страны до выполнения договорных обязательств перед властями США. "У меня нет более подробной информации относительно контрактов. Но, разумеется, эти компании могут работать с другими странами над продажей своей продукции, производители могут работать с ними, с этими странами, напрямую", - ответила Псаки, вновь подчеркнув, что федеральное правительство в настоящий момент сосредоточено на вакцинации жителей США. "Но мы также взаимодействуем и работаем с мировым сообществом над тем, чтобы понять, как взять пандемию под контроль", - отметила представитель Белого дома.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США уведомили Европейский союз о том, что в ближайшее время сообществу не стоит ожидать поставки вакцины компании AstraZeneca американского производства.