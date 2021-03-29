Пять человек погибли в результате катастрофы вертолета на Аляске
По меньшей мере пять человек погибли в результате падения вертолета Eurocopter AS50 недалеко от города Бьютт в американском штате Аляска. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации местных властей, авиакатастрофа произошла в субботу вечером около 18:30 по местному времени (06:30 воскресенья). Прибывшие на место спасатели обнаружили тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Причины случившегося пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование. Полеты над местом аварии временно прекращены.
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