Пять человек погибли в результате катастрофы вертолета на Аляске

По меньшей мере пять человек погибли в результате падения вертолета Eurocopter AS50 недалеко от города Бьютт в американском штате Аляска. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации местных властей, авиакатастрофа произошла в субботу вечером около 18:30 по местному времени (06:30 воскресенья). Прибывшие на место спасатели обнаружили тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Причины случившегося пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование. Полеты над местом аварии временно прекращены.