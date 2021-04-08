На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

США 8 апреля 2021 21:58 (UTC+04:00)
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в четверг на юго-востоке Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 27 км от Кантуэлла. Очаг залегал на глубине 77 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

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