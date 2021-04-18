США и Китай приняли совместное заявление по климату

США и Китай в принятом совместном заявлении по борьбе с изменением климата выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения. Как отмечается в распространенном в субботу сообщении Госдепартамента, документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США и Китай привержены сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса, который необходимо урегулировать со всей серьезностью и безотлагательностью. <...> США и Китай твердо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения", - говорится в тексте.

Вашингтон и Пекин намерены, в частности, поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя до 1,5 градуса.

Стороны также приветствовали проведение организуемого США саммита по климату, который пройдет 22-23 апреля в виртуальном формате.