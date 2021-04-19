Трамп раскритиковал решение Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике решение нынешнего лидера Джо Байдена о продлении сроков вывода американских войск из Афганистана до 11 сентября. Соответствующее заявление республиканца распространил в воскресенье в Twitter журналист телеканала Newsmax, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы не хотел, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября в качестве даты вывода наших войск из Афганистана", - отметил Трамп, указав, что "это можно и следует сделать быстрее". Республиканец, будучи президентом, достиг договоренностей с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о возвращении американского военного контингента к 1 мая текущего года.

По словам Трампа, его администрация "уже сделала возможным более ранний вывод" войск США из Афганистана, сократив американский контингент там с 16 тыс. до 2 тыс. военнослужащих. По мнению экс-президента, 11 сентября "должно оставаться днем памяти и скорби" об американцах, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. "Вывод войск из Афганистана - замечательный и правильный шаг, - подчеркнул Трамп. - Я планировал вывести войска к 1 мая, и мы должны, насколько это возможно, придерживаться этого графика".