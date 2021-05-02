Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-1 отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отделение от станции аппарата с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути - произошло в автоматическом режиме в 20:35 по времени Восточного побережья США (04:35 GMT+4, 2 мая).