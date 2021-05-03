Блинкен заявил, что США должны быть готовы к любому развитию событий в Афганистане

Вашингтон должен быть готов к любому сценарию развития событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских сил. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Готовы ли вы к наихудшему сценарию, при котором поддерживаемое США правительство падет, а на смену ему придет [движение] "Талибан" (запрещено в РФ)", - спросили главу Госдепартамента. "Мы должны быть готовы к любому сценарию и целому их спектру. Мы смотрим на это очень здраво", - ответил он.

"Но мы были втянуты в Афганистан в течение 20 лет. Иногда мы забываем, почему в первую очередь мы туда отправились. Это было ради того, чтобы принять меры в отношении людей, напавших на нас 11 сентября [2001 года]. И мы сделали это. Только то, что наши военные возвращаются домой, не означает, что мы покидаем [Афганистан]. Наше посольство остается, содействие, которое мы предоставляем Афганистану, когда речь идет о поддержке в сфере экономики, развития, гуманитарных вопросов, - это остается. И не только от нас, но и от [наших] партнеров и союзников", - продолжил Блинкен.