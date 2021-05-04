На Аляске проходят учения ВС США с участием 15 тыс. военных
Учения ВС США Northern Edge 2021 ("Северный край - 2021") с участием 15 тыс. военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов начались 3 мая на Аляске. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
В учениях будут задействованы военнослужащие из американских ВВС, Сухопутных войск (Армии), ВМС и Корпуса морской пехоты, а также авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения.
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